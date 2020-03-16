سوداكال يعيد شيبوب للدوري السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن رئيس نادي المريخ سوداكال قطع شوطا بعيدا في حسم صفقة انتقال اللاعب شيبوب لنادي المريخ ويتوقع أن يكمل اللاعب والمريخ خلال الساعات المقبلة وتفيد المتابعات أن اللاعب متزمر من سيمبا في الفترة الاخيرة.

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