مجلس المريخ يشيد بمجهودات المريخاب في قضية كاس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اشاد مجلس إدارة نادي المريخ عبر عضو مجلس الإدارة والناطق الرسمي بأسم المجلس الأستاذ أحمد مختار بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المجتمع المريخي بالداخل والخارج في قضية النادي بمحكمة التحكيم الرياضي (كأس) والتي أصدرت قراراً بمنح المريخ نقاط مباراته أمام مريخ الفاشر وإعلانه بطلا للدوري الممتاز ٢٠١٨.

وأكد أحمد مختار في تصريحه ل”المكتب الإعلامي” للنادي ان المجهودات التي بذلت تعتبر محل تقدير كبير من قبل مجلس الإدارة موضحا ان القضية كشفت معدن المريخاب في مختلف بقاع الأرض وكيف أنهم تنادوا لواجبهم تجاه النادي، واكدت ان المريخاب قادرين على حماية مكتسباتهم وحقوقهم

وان تتويج المريخ باللقب أمر معنوي مهم بالنسبة للإنتصار القانوني الذي تحقق، وأبان الناطق الرسمي أنهم ينتظرون من الاتحاد إقامة مراسم تتويج الفريق في اقرب وقت وقدم الناطق الرسمي تهانيه لجماهير المريخ ببطولة الدوري موضحا ان تأخير المجلس في التفاعل كان عائداً لإنتظاره فترة الإستئناف. المادة السابقة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الاثنين

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