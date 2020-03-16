محترف الهلال العاجي يتوقف عن التدريبات

الخليج 365 : رفض لاعب الهلال العاجي كاديو ديديه الانخراط في تمارين فريقه وذلك بسبب مستحقاته فضلا عن الإهمال الذي ظل يعاني منه بمقر أقامته،بالفندق حيث انه سبق وأن طالب بتغيير غرفته التي يقيم فيها التحول لأفضل منها وتم الرفض لطلبه وافادت مصادر موثوقة أن اللاعب لم،يصرف راتب شهرين ولدية بعض المستحقات بطرف الكاردينال وانه حضر الي مران الفريق امس ولم يشارك.

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