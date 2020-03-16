بيع قناة المريخ الفضائية بـ (الكامل)

الخليج 365 : قال مصادر موثوقة لـ (سودانا فوق ) ان اتفاق تم بين احد المستثمرين علي شراء قناة المريخ بالكامل والاستفادة،من العائد المادي الخاص بها وقالت المصادر ان مستثمر سوداني دفع مبلغ 100 الف دولار لشراء اسهم قناة،المريخ التي تشرف عليها قناة الملاعب الان او (مجموعة تاسيتي) وكان مجلس المريخ قد وقع عقدا مع مجموعة تاسيتي يقضي بانشاء اذاعة وقناة المريخ في بداية العام الماضي.

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