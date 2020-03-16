إكمال مراسم زواج “ياباني” من سودانية بالمطار وإعادته لمقر إقامته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أرجعت السُّلطات بمطار الخرطوم، أمس مُواطناً يابانياً إلى مقر إقامته وصل إلى البلاد لإكمال مراسم زواجه من سُودانية. وعلمت (الصيحة) أن العريس الياباني تمّ حجزه بصالة مطار الخرطوم “الترانزيت” لساعاتٍ، وأكملت السُّلطات مراسم زواجه بالمطار، في الوقت الذي توافد أهل العروس وفي معيتهم المأذون بعد أن تمّ إخطارهم بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السُّلطات بالمطار للحد من انتشار فيروس “كورونا”

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