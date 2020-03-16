شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت ضجة كبيرة وهي تسخر من الناشط عثمان “ذنون” جعلت البعض من رواد المواقع وبالأخص متابعي “ذنون” يشعرون بالغضب من مقطع الفيديو ويردون على المقطع بفظاعة .وبحسب الفيديو الذي شاهده “محرر كوش نيوز” فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات منهم من دافع عن الناشط عثمان “ذنون” والبعض الآخر تفاعل مع الفيديو أبرزها (الله اداكم الستر لكن بتحبو البشتنه والعولاق …) و (كلهم موهومين بالسياسة.. دا الرجع السودان ١٠٠ سنه للخلف.) (ذوالنون فهم لي أي وهم) . المادة السابقة البوشي: تجاوزات في البنى التحتية بالولايات التي احتضنت الدورة المدرسية القومية المقالة القادمة الامام لصادق المهدي: السودان محصّن ضد العسكرة وعلينا أقلمة الديمقراطية

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كانت هذه تفاصيل خبر ناشطة تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتدخل عثمان “ذنون” في “فتيل” وتسخر منه ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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