شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عبرت المطربة “هدى عربي” عن سعادتها بتجربتها مع الشاعر الشاب محمود الجيلي في “الحب هدا” التي حققت نجاحاً كبيراً. وأكدت “هدى” لمصادر من داخل صالة بروفات برنامج (أغاني وأغاني) أنها الآن مشغولة بعمل بروفات مكثفة لأغنية جديدة تجمعها للمرة الثانية بالشاعر محمود الجيلي بعنوان: “أخيراً لقيتو” وضع لها الألحان الملحن عباس أحمد عباس. وبحسب صحيفة المجهر، كشفت “هدى” عن التقائها بالشاعر والملحن الشاب أحمد البلال في مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة، سوف تقدمها للجمهور في القريب العاجل، كما تستعد لحفلها الجماهيري الذي تنظمه شركة (جليلة) يوم 22 القادم بالخرطوم (صالة هلا).

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كانت هذه تفاصيل خبر “هدى عربي” تردد بأعلى صوتها: (أخيراً لقيتو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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