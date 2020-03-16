احكام هزيلة.. السجن شهرين والغرامة 100$ لـ(7) تجار عملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضت محكمة في الخرطوم بالسجن لمدة شهرين والغرامة (10) آلاف جنيه في مواجهة (7) من كبار تجار العملة، في وقت ضبطت فيه شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية مركزاً دولياً وسط حي سكني بالخرطوم يديره أجنبي في الخفاء لتحويل العملات الأجنبية إلى عدد من الدول، وضبطت بحوزته ماكينات (عدّ) تستخدمها البنوك.

وشنت شعبة المباحث الفيدرالية حملات مكثفة منذ أسابيع على تجار العملة والمضاربين فيها، جراء انخفاض مريع طرأ على قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي لامس الـ(116) جنيهاً.

وذكرت مصادر لـ(السوداني) أن خطة ذكية نفذتها الشعبة لضرب أوكار كبار تجار العملة بالسوق العربي والأسواق الفرعية، والمولات الكبيرة، أسفرت عن ضبط 10 تجار، بينهم أصحاب مكتبة شهيرة وسط الخرطوم، وضبطت بحوزتهم عملات محلية وأجنبية مختلفة.

وأوضحت المصادر أن الشعبة دونت ضدهم بلاغات وفقاً للمادة 5 من قانون النقد الأجنبي وقدمتهم إلى محكمة الخرطوم شرق التي قضت عليهم بالسجن شهرين غرمتهم 10 آلاف جنيه لكل واحد، وإضافة شهر سجن في حال تعذرهم عن دفع الغرامة.

وكشفت ذات المصادر عن ضبط أجنبي يدير مركزاً دولياً في الخفاء لتحويل العملات الأجنبية خارج نطاق الجهاز المصرفي، بحي الديوم الشرقية، وفق معلومات دقيقة رصدتها الشعبة عن نشاطه وحجم العملات الأجنبية التي يقوم بتحويلها إلى عدد من الدول، وأسفرت عملية مداهمة عن ضبطه متلبساً بحيازة أموال أجنبية طائلة وماكينات (عدّ) العملات التي تستخدمها البنوك، وأقر خلال التحقيقات بنشاطه المحظور، وأكدت المصادر أن الشرطة دونت ضده بلاغاً من قانون النقد الأجنبي تمهيداً لتقديمه للمحكمة.

صحيفة السوداني