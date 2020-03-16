البوشي: تجاوزات في البنى التحتية بالولايات التي احتضنت الدورة المدرسية القومية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، عن تجاوُزات في البنى التحتية بالولايات التي احتضنت الدورة المدرسية القومية في “سنار، نهر النيل، شمال كردفان، جنوب دارفور وكسلا” وغيرها من الولايات.

وقالت في لقاءٍ مع تجمُّع الرياضيين باتّحاد التنس الأرضي بالخرطوم أمس، إنّهم بدأوا مُراجعة هذا القصور في التأهيل الذي صاحب المباني والملاعب والمدارس وسيخلف هذا مُحاسبة من ساعد فيه، وأكّدت أنّ التحقيقات ستتواصل في فتح ملفات الفساد ببطولة الأمم الأفريقية للمحليين (الشان) التي استضافها السودان عام 2011م، وأوضحت أنّ المُحاسبة ستطال المُتورِّطين، وكشفت البوشي عن تدابير اتّخذتها الوزارة بشأن وباء “كورونا”، وأنّها خَاطبت بها الاتحادات عُمُوماً من خلال بيان لاتّباع الإرشادات الصحية وسط اللاعبين والمُتدرِّبين في الملاعب، وإن دعا الأمر إلى تأجيل بعض المُنافسات الرياضية، أو أدائها بدون جمهور للحد من انتشار المرض إن وُجدت حالات مُكتشفة.

الصيحة