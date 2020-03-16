إرتباك كبير في أسعار الدولار والحذر يسود سوق العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت أسعار الدولار في السوق الموازي ارتباكاً كبيراً نتيجة لإنخفاض الطلب عليها بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها إغلاق الجامعات والمدارس ومنع التجمعات الجماهيرية، الأمر الذي أدى إلى حدوث إنكماش وتذبذب في أسعار العملات الأجنبية. ورصدت جولة ميدانية لـ (الانتباهة أون لاين) وجود أكثر من سعر للدولار أمام الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر شراء الدولار في بعض المناطق بالسوق العربي (١١٤) جنيهاً، فيما تم تداوله في نواحي أخرى بـ (١١٢) جنيهاً. وتراجعت بصورة ملحوظة عمليات الشراء والبيع لعملات الريال السعودي والجنيه المصري والدرهم الإماراتي، مع وجود توقعات قوية بحدوث إنخفاض فيها خلال اليومين القادمين نسبة لتوقف الرحلات السفرية إلى تلك البلاد. وقال أحد التجار أنه يتم التعامل بحذر مع هذه العملات تحديداً، حيث تم تداول الريال السعودي بـ (29) جنيهاً، الدرهم الإماراتي بـ (30) جنيهاً، اليورو (123) جنيه، الجنيه الاسترليني (139) جنيه، الريال القطري (29) جنيهاً، الجنيه المصري (6) جنيهات.