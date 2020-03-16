وزير الداخلية يؤكد الحرص على تعزيز التنسيق الأمني مع أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة الطريفي ادريس، حرص واهتمام وزارته بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة الامريكية، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات الثنائية في مجالات التدريب ورفع القدرات وأعمال الادلة الجنائية وغيرها من المجالات.

والتقى وزير الداخلية السوداني، الأحد، مع برايان شوكان القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان، في حضور قائد قوات الشرطة السودانية الفريق أول شرطة عادل بشائر، والملحق الأمني في السفارة الأمريكية بالخرطوم، وعدد من قيادات الشرطة السودانية.

من جانبه، أشاد شوكان بالأداء المتطور للشرطة السودانية، وتأمينها للفترة الانتقالية، مؤكدا التطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بالسودان.