شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟـﺜـﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ: ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺗﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻟﻠﻮﺭﺍءﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﺒﻮﺻﻠﺘﻬﺎ ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺟﺪﺍﺭ ﺳﻤﻴﻚ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﺭﻉ ﺍﻟﺤﺼﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ »ﻟﻠﺠﺮﻳﺪﺓ » ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺴﺘﺪﻻً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥﻫﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻢ ﺷﻤﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺑﺄﻥ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰﺍﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﻮﺗﻴﻦ ﻣﻌﺎً، ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺃﻥ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ٪ ﻣﻦ۹۰ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍً ﻭﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﺟﺪﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻅﻬﺮ ﻟﻠﻤﻸ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻴﻨﻬﺎ .
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ: ﻻ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ اﻧﺴﻼخ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻣﻦ تحالف قحت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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