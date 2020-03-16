الصحة: وجود حالات اشتباه إصابة بكورونا داخل البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة د. بابكر المقبول وجود بعض الحالات المشتبه في إصابتها بفايروس كورونا والتي سجلت داخل البلاد وأنه تم إدخالها مركز العزل، وهي الآن تحت المتابعة وسيتم أخذ عينات لها. وأضاف قائلاً أن كل من يشتبه فيه يؤخذ للفحص والنتيجة النهائية المؤكدة تكون بعد الفحص. وقال د. بابكر المقبول إنهم تلقوا تنويراً حول الوضع خلال الـ (24 ساعة) الماضية مؤكداً بأنه لاتوجد حالات مشتبهة من ناحية القادمين.

وأمنت اللجنة الفنية التنسيقية المشتركة على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء باغلاق الجامعات والمدارس وايقاف كافة الانشطة التي تستدعي تجمعا للمواطنين والهادفة لمنع انتشار عدوى جائحة الكارونا. وتناول الاجتماع المشترك للجنة التنسيقية الوزارية واللجنة الفنية العليا بوزارة الصحة الاتحادية لمتابعة أحداث وتداعيات وباء “كورونا” بالبلاد ،الوضع العالمي وتطوراته، بجانب الوضع الداخلي.

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ووصف المقبول القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء بانها قرارات داعمة وقوية تصب في تأمين وتأكيد حماية البلاد والمجتمعات من الاحتمالات الخطرة، التي تكون سبباً للتوسع أو انتشار الفيروس، على سبيل المثال منها تعليق الدراسة لفترة محدودة والتي يمكن أن تتم مراجعتها إذا ما تحسن الوضع الصحي، كذلك القرار الخاص بالأنشطة الرياضية بخصوص التجمهر، و اشار الي تنفيذ قراردعم السلطات الصحية بالقوات الأمنية لتنفيذ اي اجراء يهدف الى تامين سلامة البلاد. وأشاد المقبول بهذه القرارات، وأضاف قائلاً :إنها قرارت داعمة ونتائجها ستكون إيجابية مما يسهم في السيطرة على الوباء في أقصر وقت مما كان عليه في السابق. ودعا المقبول المواطنين في كل أنحاء السودان إلى الانخراط في دعم وزارات الصحة بالولايات، خاصة التوعية المجتمعية وتنوير المواطن من خلال كل المنابر، المساجد، والأسواق، كذلك دعا روابط الطلاب والشباب الى الانخراط في العمل الإيجابي مع وزارات الصحة. وناشد المقبول الجميع بعدم الالتفات للشائعات، وقال إن كثيرا من الأخبار التي وردت في وسائل التواصل الاجتماعي والأسافير ثبت عدم صحتها. وأبان المقبول أن هذه الظاهرة لا تشبه مجتمعنا ولا تشبه الأوصاف التي يتصف بها السودانيون. وقال: يجب أن نكون مع الحقيقة وندعمها وأن نكون جميعا ضد الإشاعات.

صحيفة الانتباهة