دعوات لوضع حميدتي في الحجر الصحي ونقابة الأطباء تعتبرها تسييس للقضية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعتبرت نقابة الاطباء في السودان الدعوات لوضع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” في” حجر صحي” عقب عودته من مصر ” الأحد” بانه تسييس للقضية.
وقال نقيب الاطباء د.أحمد الشيخ لـ(السوداني)، إن حميدتي قائد دولة وفي زيارة رسمية محددة ولا يمكن أن يختلط بعامة الناس حتى يُحتمل إصابته بفيروس ” كورونا”، وشدد على أن دولة مصر تعرف برتوكولات العمل جيدًا ومؤكد أنها تحوطت جيدًا لمنع الأذى عن حميدتي باتخاذ إجراءات احترازية محددة.
وكان مجموعة من الأطباء بتجمعات لجان المقاومة بالخرطوم قد طالبت وزارة الصحة بالتحسُب وأخذ الحيطة والحذر من انتشار وباء ” كورونا” بالسودان، ودعت الصحة لتخصيص حجر صحي للنائب الأول رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو، تحسباً لعدم إصابته بـ” كورونا” وذلك بسبب زيارته الأخيرة لمصر.
صحيفة السوداني
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