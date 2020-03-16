عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 16 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

حميدتي : ملف سد النهضة بيد حمدوك ونتوسط للتوصل إلى اتفاق

تراجع صفوف الخبز والوقود

التيار ترصد عودة الباخرة مسرة المبعدة من السعودية

تحالف مزراعي الجزيرة والمناقل يطالب بفتح ملفات الفساد واسترداد المنهوبات

السوداني الدولية

سد النهضة على طاولة حميدتي والسيسي بالقاهرة

قرار باغلاق داخليات سكن الطلاب

الخارجية تعلن ايقاف المعاملات بتوثيق المستندات والشهادات

ارتفاع التضخم في السودان إلى 71.36 %

ارتفاع كبير فى أسعار المطهرات والمعقمات

الحداثة

إيقاف توثيق الشهاات بـ”الخارجية” اعتبارًا من غدٍ

دعم هولندي للسودان في مجال الإعلام

“الفكي” يعد بحلّ مشكلة السودانيين العالقين في معبري”أشكيت” و”أرقين”

“الصحة”: تسجّل بعض الحالات المشتبهة بـ”كورونا” داخليًا وإدخالها مركز العزل

“الداخلية” تتعهّد بإعادة فتح مكتب الجوازات في سفارة السودان بالكويت

“مانيس” يطالب المؤسسات الحكومية الالتزام بتوجيهات لجنة التصدي لـ”كورونا”

تذبذب في سعر الدولار بالسوق الموازي

بدء تجهيز مراكز العزل والحجر الصحي لمواجهة”كورونا”

الجريدة

الشيوعي والسوداني يقران ببطء إجراءات التفكيك ويتمسكان باعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

اﻟﺼﺤﺔ: ﺣﺎﻻت اﺷﺘﺒـﺎه ﺑﺎﻟﻜﻮروﻧــﺎ أدﺧﻠــﺖ ﻣﺮﻛـــﺰ اﻟﻌـــﺰل

اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ واﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺒﻌﺚ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ ﻗﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ: ﻻ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ اﻧﺴﻼخ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ

زﻳﺎدة ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﻮدﻣﺪﻧﻲ

الدار

مقتل سودانية بعد سقوطها من عمارة بالقاهرة ووالدتها تروي التفاصيل الحزينة

البرهان يتفققد مراكز العزل والحجر الصحي من كورونا

السعودية تعلن تعافي ثالث حالة من المصابين بكورونا

بلاغ بالنيابة في مواجهة علي عثمان لازالته مبنى البرلمان

الخارجية تعلن ايقاف المعاملات بتوثيق المستندات والشهادات 17 مارس الجاري

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس والعلوم الهندسية للثانوي

أخبار اليوم

الصحة تكشف عن تسجيل حالات داخلية للإشتباه بكورونا.

حميدتي : سلمنا ملف سد النهضة لحمدوك وسنلعب دور الوسيط بين الاشقاء للوصول لإتفاق.

مانيس يوجه بالالتزام بتوجهيات اللجنة التنسيقية العليا للتصدى لوباء كورونا.

وزارة الخارجية تعلن إيقاف معاملات توثيق المستندات والشهادات.

ولاية الخرطوم تمنع الشيشة في الأماكن العامة.

الوطن

مصر تدرس زيادة سعة الربط الكهربائي مع السودان

حجز حالات مشتبه بها بكورونا في مركز العزل

آخر لحظة

مصريان يتسببان في إعادة ألفي سوداني من السعودية

حالات اشتباه جديدة والبرهان يتفقد مراكز عزل

التغيير: الوضع الصحي بالبلاد لا يسمح بالمواكب

شلل يصيب دواوين الدولة وإيقاف التوثيقات

منع زيارات المستشفيات وإغلاق محال الشيشة

Advertisements

صوت الأمة

(الصحة) : حالات إشتباه بكورونا سجلت داخلياً وتم عزلها

الأزهر يفتي بجواز إيقاف صلاة الجمعة والجماعة

منع الشيشة واخلاء الداخليات وتعليق العمل بالمحاكم جزئيا

سونا تسرح العاملين للحد من انتشار كورونا

التربية سنار تخالف قرار إغلاق المدارس وتعقد إمتحانات الأساس

النيل الدولية

سد النهضة على طاولة حميدتي والسيسي بالقاهرة

قرار باغلاق داخليات سكن الطلاب

الخارجية تعلن ايقاف المعاملات بتوثيق المستندات والشهادات

ارتفاع التضخم في السودان إلى 71.36 %

ارتفاع كبير فى أسعار المطهرات والمعقمات

السوداني

“الصحة”: استعداداتنا تسمح باستقبال”10″ حالات إصابة بـ”كورونا”

“السوداني” تكشف معلومات جديدة عن أوضاع البشير ومعتقلي الإنقاذ بكوبر

السجن لـ”7″ تجار عملة وضبط مركز بإدارة أجنبي لتمويل الدولار

نقابة الأطباء: الدعوات لوضع”حميدتي” في الحجر الصحي تسييس للقضية

“القضائية”: تعليق جزئي للعمل بالمحاكم

الحكومة ترتّب لإجلاء مئات السودانيين العالقين في مصر

“الخارجية” توقف معاملات التوثيق

الخرطوم تمنع”الشيشة” في الأماكن العامة وتدعو لتقليل الزحام

الصيحة

أمريكا: الشرطة السودانية قادرة على كشف الجرائم المعقّدة

البوشي: تجاوزات في الدورات المدرسية

السلطة القضائية تعلّق العمل جزئيًا بالمحاكم

البرهان يوجّه بتدابير لحماية المواطنين من”كورونا”

إكمال مراسم زواج”ياباني” من سودانية بالمطار وإعادته لمقر إقامته

الخارجية توقف توثيق الشهادات بأنواعها كافة

الانتباهة

فايروس”كورونا”..الصحة: حجز حالات اشتباه بالإصابة

إغلاق المعابر مع جنوب السودان وإثيوبيا

رجاء نيكولا لـ”الانتباهة”:”تسلّمنا 82″ طلب استئناف لقرارات لجنة إزالة التمكين”

علي بلدو:”معالجة” 1200″ من المثليين والمثليات خلال شهر”

فك حجز”75″ مربع تعدين حجزها النظام البائد

تعليق العمل بالمحاكم جزئيًا بسبب”كورونا”

عبد المنعم بلة: نعم تمّ حجز حالة اشتباه وننتظر نتيجة الفحص النهائي

المجهر السياسي

مجلس السيادة: توصلّنا لـرأس خيط” في محاولة اغتيال”حمدوك”

“مبارك الفاضل”: المكوّن العسكري وحزبا الأمة القومي والمؤتمر السوداني اقتنعوا بفشل الحكومة

“حميدتي”: السودان سيكون وسيطًا بين مصر وإثيوبيا للوصول إلى اتفاقٍ

أمريكا تشيد بالأداء المتطوّر للشرطة السودانية وتأمينها للفترة الانتقالية

قناة الملاعب

الجهاز الفني للمنتخب يختبر نجومه بمباراة داخلية

السماح للإعلام بدخول المباريات

لجنة لمسابقات بالاتحاد تبحث مستجدات الموسم الرياضي

وزيرة الشباب والرياضة تصدر توجيهات بخصوص الفعاليات الرياضية

الهلال الأبيض ينتصر على الأهلي مروي بهدفين لهدف باستاد كريمة

الهلال كادوقلي يستضيف الفلاح عطبرة باستاد كادوقلي عصر اليوم

الأمل عطبرة يلتقي الرابطة كوستي باستاد عطبرة مساء اليوم

حي العرب بورتسودان يقابل الشرطة القضارف باستاد بورتسودان مساء اليوم