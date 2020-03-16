السفارة السعودية بالخرطوم تحتال على رجل أعمال سوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدم رجل الأعمال السوداني سيف الاسلام عباس زين العابدين بتحريك إجراءات قانونية بموجب عريضة من النيابة ضد المستشار الاعلامي للسفارة السعودية بالخرطوم، يتهمه في مضمون بلاغه بالتهديد والإساءة، وعليه باشر المستشار القانوني لرجل الاعمال متابعة الإجراءات القانونية في مواجهة الدبلوماسي السعودي فيصل عايض الشهري، وذلك تمهيدا لرفع الحصانة عنه وإلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة. وذلك على خليفة دعوى مدنية رفعها رجل الاعمال ضد السفارة السعودية بالخرطوم بالرقم 2774/2019 مطالبا فيها السفارة السعودية بمبلغ “172” الف دولار نظير خدمات كان يقدمها مكتبه للسفارة بالخرطوم بجانب رسوم تأشيرات لم تنفذ وكان السفير السابق فيصل بن حامد المعلا قد اجتمع مع رجل الاعمال السوداني لتسوية القضية ولم يصل الطرفان لحل مرضٍ ينهي هذه المطالبة. مما دفع رجل الاعمال لمقاضاة السفارة مدنيا، واستمعت محكمة الخرطوم المدنية لرجل الاعمال السوداني وأوضح المدعي الكيفية التي تم بها استلام امواله بواسطة السفارة السعودية. وقد ذكر استلام السفارة لمبلغ 40 الف دولار رسوم تأشيرات لم تنفذ وكذلك استلامها سيارة جديدة كرسيدا موديل 89 بالاضافة لمبلغ 5 آلاف دولار عربون لشراء سيارة كورلا مسجلة باسم السفارة. وطالب المدعي السفارة بمبلغ 172 الف دولار تعويضاً عن ايقاف وتعطيل عمل مكتبه لمدة 11 شهرا بعد اجتماع السفير السابق فيصل حامد المعلا الذي وعد بحل الاشكالية بعرض مبلغ ضعيف رفضه المدعي الذي تعرض بعدها لعمليات اعتقال متعددة بخصوص هذه المديونية التي يطالب بها المدعي السفارة السعودية.