الإمارات سند السودان.. ماذا فعلت أبو ظبي لتحقيق الاستقرار بالخرطوم؟

الإثنين 16 مارس 2020

كتب وكالات

منذ زمن بعيد، أولت الإمارات اهتمامًا خاصًا بالسودان في الظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، وتعمل وعلى أكثر من مستوى على توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة السودان ودعمه بشتى الطرق لتجاوز التحديات التي تواجهه وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبه، إيماناً منها بوحدة ومصير العالم العربي المشترك.



كما حرصت دولة الإمارات، على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان، وضرورة الحفاظ على قيم التسامح والتعايش والسلم في المنطقة، ةساهمت في تحقيق التقدم والازدهار والأمن.

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وكانت دولة الإمارات، تلتزم بدعم السودان ومساعدته على تخطي التحديات التي تواجهه؛ قبل اندلاع وخلال الأحداث الأخيرة، أبدت الدولة حرصاً شديداً على ضمان استقرار السودان وعدم انفلات الأوضاع فيه؛ وكان هناك تواصل مباشر مع كل الجهات المعنية في هذا السياق، سواء داخل السودان أو خارجه، وذلك من أجل تجنب أي تطور أو تدهور يقود إلى ما لا تحمد عقباه.

وتقف دولة الإمارات، دائمًا إلى جانب السودان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور، ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي، في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.