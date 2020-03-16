إفتتاح مطاحن ومخابز بمنطقة سوبا غرب تنتج (10) ملايين قطعة خبز...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يشهد شهر مايو المقبل افتتاح مطاحن ومخابز بيتا بمنطقة سوبا غرب حيث ينتج المطحن ما يفوق 250،2 طناً يومياً كمرحلة أولى، إضافة الى مرحلتين بطاقة تصل الى 750،6 طن دقيق يومياً، فيما ينتج 10 ملايين قطعة خبز في اليوم.

الى ذلك، وقف أزهري إدريس وكيل وزارة المالية بالإنابة والوفد المرافق له على المشروع، وتعرَّف الوفد على المشاكل التي تعيق سير الأداء والإنتاج، ووعد بحل كافة المشاكل وتذليل العقبات حتى تدخل المطاحن دائرة الإنتاج في الموعد المحدد.

وكانت المطاحن والمخابز نفسها معطلة لأسباب مجهولة