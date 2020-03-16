هلالية لجمهوره: (ما يهمك)

اوفى الفنان منتصر هلالية بوعده لجمهوره بمواصلة تقديم الجديد، حيث فرغ في اليومين الماضيين من تسجيل اغنية جديدة من كلمات والحان الشاعر والملحن عاصم عقيل، وحملت الاغنية اسم “ما يهمك”.

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وقد استقبل جمهور الفنان الشاب الاغنية بحسب صحيفة آخر لحظة بحفاوة كبيرة، بعد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، مادحاً الاغنية وتطور تجربة هلالية الفنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)