هلالية لجمهوره: (ما يهمك)

اوفى الفنان منتصر هلالية بوعده لجمهوره بمواصلة تقديم الجديد، حيث فرغ في اليومين الماضيين من تسجيل اغنية جديدة من كلمات والحان الشاعر والملحن عاصم عقيل، وحملت الاغنية اسم “ما يهمك”.
وقد استقبل جمهور الفنان الشاب الاغنية بحسب صحيفة آخر لحظة بحفاوة كبيرة، بعد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، مادحاً الاغنية وتطور تجربة هلالية الفنية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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