بيت الشعر يؤجل حفل (الطبيعة عند المتنبئ)

قام بيت الشعر الخرطوم بتأجيل حفل توقيع كتاب “الطبيعة عند المتنبئ) للبروفيسور العلامة الراحل عبد الله الطيب، والذي كان مقرراً له نهار امس بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الطيب الوقفية. وبحسب صحيفة آخر لحظة جاء ذلك استجابة للاجراءات الاحترازية المعلنة وحرصاً على سلامة الناس. Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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