المحكمة تتهم سيدة بقتل زوجها بنيالا ودفنه داخل غرفة نومه

التاريخ: 16-مارس-2020
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اتهمت محكمة نيالا الجنائية أمس (الأحد) برئاسة القاضي غسان عثمان سيدة بقتل زوجها ودفن جثته داخل غرفة نومه وذلك بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وردت المتهمة بالإنكار بأنه ليس لديها شهود على ذلك وحجزت المحكمة القضية للقرار.
ووفقاً لقضية الاتهام أن السيدة تم توقيفها عقب العثور على زوجها مقتولاً بثلاث طعنات ومدفوناً داخل غرفة نومه، وكانت أقوال السيد قد تضاربت بشأن زوجها الذي اختفى بصورة مفاجئة، بأنه سافر إلى مناطق الذهب وأخرى بأنه ذهب في رحلة مع أصدقائه، ليتم تدوين بلاغ بإختفاء الرجل.
وبحسب صحيفة المجهر، عند التحقيق والبحث تم العثور على الجثة، فكانت إجراءات البلاغ والمحاكمة حيث مثل الاتهام إبراهيم صابون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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