العثور على جثة طفل حديث الولادة بالخرطوم

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : حوادث 7 مشاهدة عثر أفراد من الشرطة على جثة طفل حديث الولادة في حي أركويت الخرطومي. Advertisements ووفقاً لمصدر فإنه وفور العثور على الجثة، تم إبلاغ الشرطة. وبحسب صحيفة المجهر اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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