شكر الله عز الدين.. (شوف نصيبك)

اهدى الفنان شكر الله عز الدين جمهوره اغنية جديدة باسم “شوف نصيبك” من كلمات الشاعر محمود الجيلي. وكان شكر الله بحسب صحيفة آخر لحظةقد قدم في الفترة الاخيرة عدداً من الاغنيات، آخرها اغنية “لازم اتغير” من كلمات والحان الشاعر الملحن أمجد حمزة. Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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