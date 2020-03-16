سرقة مليار جنيه من منزل سيدة بأم درمان

التاريخ: 16-مارس-2020
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أبلغت نظامية، شرطة مباحث أمبدة بأن لصوصاً مجهولين تسللوا إلى منزلها ليلاً بضاحية أمبدة غرب أم درمان.
وكشفت مصادر مطلعة بأن الشاكية أفادت بأن اللصوص سرقوا منها مصوغات ذهبية ومبالغ مالية قدرت بحوالي المليار ونصف المليار جنيه.
وبحسب صحيفة المجهر، دونت الشرطة بلاغاً بالحادثة ضد مجهولين ومازالت تحقيقات الشرطة مستمرة للقبض على المتهمين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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