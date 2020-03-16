التاريخ: 16-مارس-2020 فى : حوادث 9 مشاهدة أبلغت نظامية، شرطة مباحث أمبدة بأن لصوصاً مجهولين تسللوا إلى منزلها ليلاً بضاحية أمبدة غرب أم درمان. Advertisements وكشفت مصادر مطلعة بأن الشاكية أفادت بأن اللصوص سرقوا منها مصوغات ذهبية ومبالغ مالية قدرت بحوالي المليار ونصف المليار جنيه. وبحسب صحيفة المجهر، دونت الشرطة بلاغاً بالحادثة ضد مجهولين ومازالت تحقيقات الشرطة مستمرة للقبض على المتهمين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة مليار جنيه من منزل سيدة بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.