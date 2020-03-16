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عادل مسلم يظهر في رمضان

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Samira Yousif 0 تبليغ

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عادل مسلم يظهر في رمضان

 

أكمل الفنان عادل مسلم تصوير حلقة خاصة من برنامج “الثورة بالنص” الذي تقدمه قناة النيل الازرق عبر “30” حلقة في رمضان وتغنى ملم في الحلقة بباقة من الاغنيات الوطنية تم تصويرها في شارع البلدية.

 

 

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وبحسب آخر لحظة ان عادل مسلم لقبه ثوار وكنداكات بلقب فنان الثورة؟، بعد ان شارك بفاعلية ايام الاعتصام، وقدم مجموعة من الاغنيات الثورية، كان آخر ظهور فني لمسلم في حفل تكريم الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي، الذي اقامه مركز دال الثقافي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

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