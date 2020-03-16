مصرع سائق موتر في حادث مروري بكوبري المتمة

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة Advertisements لقى شاب يقود موتراً مصرعه في حادث حركة مروري بكوبري شندي المتمة بولاية نهر النيل. وتعود التفاصيل عندما حاول سائق الموتر تخطي عربة أتوس ليواجه عربة أتوس في نفس الاتجاه، وفور وقوع الحادث تم إسعافه إلى حوادث الإصابات والطوارئ بمستشفى شندي بحسب صحيفة المجهر، بيد أنه فارق الحياة ليتم تدوين بلاغ بالحادثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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