السيادي: توصلنا لـ(رأس خيط) في محاولة اغتيال “حمدوك”

كشف عضو مجلس السيادة محمد الفكي عن توصل الجهات المختصة إلى معلومات حول مرتكبي محاولة اغتيال رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” الاثنين الماضي.

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وأكد الفكي عدم الاطلاع على المعلومات، إلا أنها ستقود للتوصل إلى الجناة، وتابع: (طالبنا الجهات المختصة بأن تطلع الرأي العام عليها والإسراع في تقديم الجناة للعدالة وضمان محاكمة عادلة لهم)، وكشف “الفكي” أن التغريدة التي كتبها بشأن إعادة الملازم “محمد صديق” للقوات المسلحة كانت باتفاق مع القائد العام رئيس مجلس السيادة الفريق “عبد الفتاح البرهان”.

وقال في برنامج تلفزيوني بحسب صحيفة السوداني، أنه نقل لـ”البرهان” ما راج في الأسافير والحملة المنظمة في الشارع، وتابع: (دخلنا في نقاش مطول مع الفريق أول شمس الدين الكباشي والفريق ياسر العطا، ووصلنا إلى أنه في حال لم تكن هناك مخالفات كبيرة تتم إعادته لصفوف القوات المسلحة)، موضحاً أن الضابط ظهر في المساء في برنامج تلفزيوني وقال أحاديث سالبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)