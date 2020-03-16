ضبط مصنع لمعالجة مخلفات التعدين بالخرطوم

التاريخ: 16-مارس-2020
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ضبط فريق مشترك مكوّن من الأمن الاقتصادي وسكرتارية اللجنة الفنية للتعدين مصنع لمعالجة مخلفات “التعدين” بمزرعة بضاحية (الكدرو) شمالي مدينة الخرطوم بحري، وتم القبض على (8) أشخاص داخل المزرعة التي يوجد بها المصنع متكامل لمعالجة مخلفات التعدين.
وكشف فريق المداهمة بحسب صحيفة آخر لحظة، أن كمية المخلفات التي تم ظبطها اليوم تقدر بـ (15) طن من المخلفات رحلت بواسطة قلاب من ولاية شمال كردفان، وأشار الفريق إلى أن المداهمة أظهرت أن المصنع يعمل منذ فترة طويلة ما يدل على أنه تمت فيه معالجة كميات كبيرة من الخام خلال الفترة الماضية وأوضح أن معالجة المخلفات تتم بمادتي “اليوريا والكربون”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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