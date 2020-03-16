التاريخ: 16-مارس-2020
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كشفت وزارة الصحة الإتحادية، عن وجود حالة إشتباه بـ”كورونا” في ولاية نهر النيل يجري فحصها للتأكد من الإصابة بالمرض أو عدمه، وقال مدير الوبائيات بالوزارة د. بابكر المقبول، إنه في حال تم إثبات الإصابة فسيتم الإعلان عنها فوراً.
في وقت أقر المقبول بأن النظام الصحي في السودان لا يحتمل ظهور حالات كثيرة من المرض، وقال إن أقصى رقم يمكن إستيعابهم للعلاج من ”كورونا” وفقاً للتجهيزات والإستعدادات الحالية هو عشر حالات فقط على قدر عدد أسِرة العناية المكثفة التي تمت تهيأتها في حال ثبتت ”الكورونا”، وقال في تصريحات إعلامية محدودة بحسب صحيفة السوداني أمس، ”إن ظهرت (٥٠) حالة مثلًا يصبح الوضع صعباً”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: استعداداتنا تسمح باستقبال (10) حالات إصابة بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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