وزارة الصحة: استعداداتنا تسمح باستقبال (10) حالات إصابة بـ”كورونا”

كشفت وزارة الصحة الإتحادية، عن وجود حالة إشتباه بـ”كورونا” في ولاية نهر النيل يجري فحصها للتأكد من الإصابة بالمرض أو عدمه، وقال مدير الوبائيات بالوزارة د. بابكر المقبول، إنه في حال تم إثبات الإصابة فسيتم الإعلان عنها فوراً.

Advertisements

في وقت أقر المقبول بأن النظام الصحي في السودان لا يحتمل ظهور حالات كثيرة من المرض، وقال إن أقصى رقم يمكن إستيعابهم للعلاج من ”كورونا” وفقاً للتجهيزات والإستعدادات الحالية هو عشر حالات فقط على قدر عدد أسِرة العناية المكثفة التي تمت تهيأتها في حال ثبتت ”الكورونا”، وقال في تصريحات إعلامية محدودة بحسب صحيفة السوداني أمس، ”إن ظهرت (٥٠) حالة مثلًا يصبح الوضع صعباً”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)