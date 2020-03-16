مصادر تكشف معلومات جديدة عن أوضاع البشير ومعتقلي الإنقاذ بكوبر

التاريخ: 16-مارس-2020
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قالت مصادر رفيعة إن الرئيس السابق عمر البشير، ورموز نظامه يعانون داخل معتقلاتهم بسجن كوبر، خصوصاً مع دخول فصل الصيف، وقطوعات التيار الكهربائي.
وقالت المصادر إن البشير وعبد الرحيم محمد حسين وعوض الجاز تحسروا في إحدى جلساتهم على عدم إجراء صيانات بسجن كوبر في فترة حكمهم التي استمرت 30 عاماً وتمنوا لو أنهم أجروا تلك الصيانات خصوصاً للمعتقلات السياسية بذات السجن.
وكشف مصادر عن تفاصيل حياة المعتقلين اليومية وتحركاتهم داخل السجن، ومعاناتهم من ارتفاع درجات الحرارة و”البعوض” و”الطفح” الناتج من مياه الصرف الصحي.
وبحسب صحيفة السوداني، كشفت مصادر عن سماح السلطات بزيارة الأشخاص الذين ليسوا في الدرجة الأولى من القرابة للمعتقلين بسجن كوبر خلال يوم “السبت” وهو اليوم المحدد للزيارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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