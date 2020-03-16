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(كورونا).. ارتفاع اسعار القرض والعرديب ومواد التعقيم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 16-مارس-2020

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(كورونا).. ارتفاع اسعار القرض والعرديب ومواد التعقيم

 

شهدت أسعار المطهرات الطبية ومواد التعقيم والقفازات الطبية وبعض النباتات مثل “القرض” و”العرديب” ارتفاعا كبيرًا بعد الاقبال الواسع وغير المسبوق على شراءها.

 

 

وقالت الصيدلانية د. سلام عوض  بحسب صحيفة آخر لحظة أمس إن المطهرات الطبية ومواد التعقيم الآن غير موجودة بالصورة الكافية في صيدليات العاصمة.

 

 

وأشارت لارتفاع أسعار الكمامات في السوق من 3 جنيهات قبل الإعلان عن مرض الكورونا إلى 50 جنيهاً، كما ارتفعت مواد التعقيم من 40 جنيهًا إلى 200 جنيه.

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من جهته قال صاحب محل أعشاب بالسوق العربي ان هنالك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء بعض النباتات مثل القرض والعرديب للوقاية من مرض كورونا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها.

 

وأضاف وصل سعر رطل القرض إلى 40 جنيهاً والذي كان  في حدود 12 -15 جنيهاً، كما ارتفع سعر رطل العرديب إلى 65 والذي كان في حدود 40 جنيهاً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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