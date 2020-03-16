السجن لـ(7) تجار عملة وضبط مركز بإدارة أجنبي لتحويل الدولار

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة قضت محكمة في الخرطوم بالسجن لمدة شهرين والغرامة (10) آلاف جنيه في مواجهة (7) من كبار تجار العملة، في وقت ضبطت فيه شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية مركزاً دولياً وسط حي سكني بالخرطوم يديره أجنبي في الخفاء لتحويل العملات الأجنبية إلى عدد من الدول، وضبطت بحوزته بحسب صحيفة السوداني، ماكينات (عد) تستخدمها البنوك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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