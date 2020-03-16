التغيير تطالب بايقاف استيراد السلع المصرية

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة طالب عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير حسن عبد العاطي بإيقاف استيراد السلع والمنتجات المصرية بكل انواعها. Advertisements وقال لصحيفة آخر لحظة، ليس من اجل فيروس كورونا، بل انها ملوثة، وتروى بمياه الصرف الصحي. واكد ان تلوث المنتجات المصرية باعتراف المصريون انفسهم، في وقت اثنى على قرار اغلاق الموانئ امام المصدرين والمستوردين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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