الوطني يتحدى قرار حله ويقيم فعالية سياسية بالخرطوم

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 31 مشاهدة فاجأ حزب المؤتمر الوطني “المحلول” بولاية الخرطوم الأوساط السياسية بفعالية حاشدة بمحلية شرق خاطبها رئيس الحزب بولاية الخرطوم أنس عمر، وشهدها عدد من القيادات والكوادر الوسيطة. Advertisements وتناول اللقاء بحسب صحيفة آخر لحظة، أمر الحزب بالولاية واستمرار الهياكل في أداء مهمتها. يذكر أن لجنة إزالة التمكين كانت قد أصدرت قراراً قضى بحل الوطني وهو ما أعتبره الحزب حبر على ورق، وإستأنف نشاطه كالمعتاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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