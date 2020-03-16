الجزيرة تفرض إجراءات مشددة لمواجهة (كورونا)

أصدرت حكومة ولاية الجزيرة برئاسة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، قرارات وتوجيهات التزاما بالتحوطات التي أقرتها السلطات الصحية الاتحادية لمجابهة فيروس كورونا. وتضمنت التوجيهات تعطيل تصحيح إمتحانات شهادة الأساس وتسليم أوراق الإمتحانات لشرطة الولاية، وإغلاق كل محلات الشيشة وأندية المشاهدة، ومراجعة ومتابعة الوجود الأجنبي والقادمين للولاية من خارج البلاد، وإحكام الضبط في كل مداخل الولاية. Advertisements ودعا القرار بحسب صحيفة آخر لحظة، لضرورة التنسيق مع الولايات المجاورة لتفادي فيروس “كورونا” الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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