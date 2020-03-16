نقابة الأطباء: الدعوات لوضع “حميدتي” في الحجر الصحي تسييس للقضية

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة اعتبرت نقابة الأطباء في السودان الدعوات لوضع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” في حجر صحي عقب عودته من مصر “الأحد” بأنه تسييس للقضية. Advertisements وقال نقيب الأطباء د. أحمد الشيخ بحسب صحيفة السوداني، إن “حميدتي” قائد دولة وفي زيارة رسمية محددة ولا يمكن أن يختلط بعامة الناس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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