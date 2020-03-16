مستشفيات تمنع الزيارات

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة قرر المدير العام لادارة مستشفى ابراهيم مالك دكتور كمال محمد احمد بمنع الزيارات للمرضى بصورة نهائية، حفاظاً على المريض والعاملين داخل حرم المستشفى لتفادي انتشار كورونا. Advertisements كما اعلن مستشفى الولادة بام درمان ايقاف الزيارة نهائياً للمرضى اعتباراَ من امس، وقال المدير الاداري للمستشفى وفقا لصحيفة آخر لحظة إن قرار ايقاف الزيارة بسبب الاوضاع الصحية التي تعاني منها البلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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