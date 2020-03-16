وجدي صالح: الوضع الصحي لا يسمح بالمليونيات

أكد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح ان تجمعات وجمهرة يمكن ان تكون بيئة مناسبة في انتشار فيروس “كورونا”.

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وقال ان الاجراءات التي اتخذت بشأن تعليق الدراسة وحظر التجمعات هي اجراءات وقائية احترازية. وجزم صالح بحسب صحيفة آخر لحظة بان الوضع الصحي في البلاد لا يسمح بالمليونيات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)