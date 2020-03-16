وجدي صالح: الوضع الصحي لا يسمح بالمليونيات

التاريخ: 16-مارس-2020
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أكد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح ان تجمعات وجمهرة يمكن ان تكون بيئة مناسبة في انتشار فيروس “كورونا”.
وقال ان الاجراءات التي اتخذت بشأن تعليق الدراسة وحظر التجمعات هي اجراءات وقائية احترازية. وجزم صالح بحسب صحيفة آخر لحظة بان الوضع الصحي في البلاد لا يسمح بالمليونيات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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