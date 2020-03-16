الحكومة تتسلم جثة سوداني مفقود اختطفته عصابات الشفتة

التاريخ: 16-مارس-2020
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سلمت السلطات الاثيوبية امس الحكومة جثة رجل سوداني ظل مفقوداً منذ ايام، بعد اختطافه من قبل عصابات الشفتة الاثيوبية.
وتعود تفاصيل الحادثة بحسب صحيفة آخر لحظة الى نهب عصابة الشفتة الاثيوبية الاربعاء الماضي لما يفوق الـ “40” رأس من الضأن واقتياد صاحبها محمد صالح الى مكان مجهول، بعد توغلها داخل الاراضي السودانية بمنطقة “تايه” الحدودية، واغلق محتجون الطريق القاري الرابط بين القلابات والمتمة الاثيوبية منذ الجمعة، احتجاجاً على الحادثة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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