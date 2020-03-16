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الحكومة تتسلم جثة سوداني مفقود اختطفته عصابات الشفتة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 16-مارس-2020

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الحكومة تتسلم جثة سوداني مفقود اختطفته عصابات الشفتة

 

سلمت السلطات الاثيوبية امس الحكومة جثة رجل سوداني ظل مفقوداً منذ ايام، بعد اختطافه من قبل عصابات الشفتة الاثيوبية.

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وتعود تفاصيل الحادثة بحسب صحيفة آخر لحظة الى نهب عصابة الشفتة الاثيوبية الاربعاء الماضي لما يفوق الـ “40” رأس من الضأن واقتياد صاحبها محمد صالح الى مكان مجهول، بعد توغلها داخل الاراضي السودانية بمنطقة “تايه” الحدودية، واغلق محتجون الطريق القاري الرابط بين القلابات والمتمة الاثيوبية منذ الجمعة، احتجاجاً على الحادثة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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