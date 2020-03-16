الصيحة: * أمريكا: الشرطة السودانية قادرة على كشف الجرائم المعقدة * البوشي: تجاوزات في الدورات المدرسية * السلطة القضائية تعلق العمل جزئياً بالمحاكم الجريدة: * الشيوعي والسوداني يقران ببطء إجراءات التفكيك ويتمسكان باعادة هيكلة الأجهزة الأمنية السوداني: * (الصحة): استعداداتنا تسمح باستقبال (10) حالات إصابة بـ (كورونا) *(السوداني) تكشف معلومات جديدة عن أوضاع البشير ومعتقلي الانقاذ بكوبر * السجن لـ (7) تجار عملة وضبط مركز بادارة أجنبي لتحويل الدولار المجهر: * مجلس السيادة: توصلنا لت (رأس الخيط) في محاولة اغتيال (حمدوك) * (مبارك الفاضل): المكون العسكري وحزبا الأمة القومي والمؤتمر السوداني اقتنعوا بفشل الحكومة Advertisements آخر لحظة: * مصريان يتسببان في إعادة ألفي سوداني من السعودية * حالات اشتباه جديدة والبرهان يتفقد مراكز عزل * التغيير: الوضع الصحي بالبلاد لا يسمح بالمواكب الدار: * مقتل سودانية بعد سقوطها من عمارة بالقاهرة ووالدتها تروي التفاصيل الحزينة * البرهان يتفققد مراكز العزل والحجر الصحي من كورونا * السعودية تعلن تعافي ثالث حالة من المصابين بكورونا * بلاغ بالنيابة في مواجهة علي عثمان لازالته مبنى البرلمان * الخارجية تعلن ايقاف المعاملات بتوثيق المستندات والشهادات 17 مارس الجاري اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس والعلوم الهندسية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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