عاجل.. السودان يعلق الدراسة بمؤسسات التعليم العالى بسبب فيروس كورونا

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الأحد 15 مارس 2020
قالت وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمى، إن السودان علق الدراسة بمؤسسات التعليم العالى لمدة شهر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
وأضافت الوكالة أن القرار يشمل "جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة ووقف الأنشطة الأكاديمية، اللاصيفية، الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، المؤتمرات العلمية والندوات".
وتفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، عدة مراكز للعزل والحجر الصحى لمواجهة فيروس كورونا، وذكر مجلس السيادة السودانى - فى بيان اليوم - أن البرهان أطلع على استعدادات وتجهيزات مراكز استقبال الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا، ووجه الجهات ذات الصلة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لحماية السودانيين.
من جانبه، قال مدير قسم الاستجابة بالادارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية الدكتور محمد الأمين عبد الماجد - فى تصريح صحفى - إن المعسكرات والمناطق التى شملتها الزيارة يمكن أن يُستفاد منها كحجر صحى أو مراكز للعلاج والعزل فى حالة حدوث أى طارئ بخصوص وباء كورونا.
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