التعليم العالي تقرر منع التجمعات في الجامعات وإخلاء داخليات الطلاب والطالبات

التاريخ: 15-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً بتعليق الدراسة ومنع التجمعات في جميع الجامعات الحكومية والأهلية

والخاصة والكليات الأهلية والمعاهد التابعة للوزارة. وشددت على إخلاء داخليات الطلاب والطالبات منذ اليوم الأحد ولمدة شهر إلى حين إشعار آخر، بناءً على بيان مجلس الوزراء الانتقالي. وأكدت أن التعليق يشمل الدراسة الأكاديمية والأنشطة اللاصفية الرياضية والثقافية والاجتماعية والمؤتمرات العلمية والندوات.

وقررت انتصار صغيرون الزين صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب اليوم التالي إخلاء الداخليات ومنع التجمعات المختلفة في سكن الطلاب والطالبات، وشددت على الالتزام الصارم بالتوجيهات والعمل على تنفيذها فوراً حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بمؤسسات التعليم العالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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