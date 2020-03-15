الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يخضع لفحص “كورونا”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس (السبت)، أنه خضع لاختبار فيروس (كورونا)، وقال إن النتائج أظهرت عدم إصابته بالمرض.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بـ(البيت الأبيض)، بحسب اليوم التالي إنه خضع للاختبار مساء (الجمعة)، وقد أجرى قياساً للحرارة، وذلك بعد أن ظهر وهو يصافح عدداً من المسؤولين، خلافاً للتوصيات الصحية. وقال ترمب إنه سيوسع حظر الرحلات إلى الولايات المتحدة ليشمل بريطانيا وإيرلندا وإنه يدرس مزيداً من القيود على التنقلات الداخلية بين الولايات في إطار خطة مواجهة الفيروس.

وأعلن ترمب أن بلاده سجلت حتى الآن (50) حالة وفاة بفيروس (كورونا)، وأعلن البيت الأبيض أنه سيفحص من الآن وصاعداً حرارة “جميع من هم على تواصل وثيق” مع رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك بنس كإجراء(احتياطي) في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19). وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير في بيان، (كإجراء احتياطي، سيتم من الآن وصاعداً فحص حرارة كل الأشخاص ممن هم على تواصل وثيق مع الرئيس ونائبه).

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)