أسامه إلياس شقيق المتوفي: فيصل توفى بجلطة في القلب وليس بكورونا.. والوزارة لم تفحصنا

نفى أسامة إلياس، شقيق المرحوم فيصل إلياس، أن يكون شقيقه قد توفي بمرض (كورورنا)، خلافاً لما أوردته وزارة الصحة على لسان وزيرها د. أكرم علي التوم، وأكد أسامة أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى يستبشرون أكد أن شقيقه توفى متأثراً بجلطة في القلب، وذكر أن فيصل تعرض إلى فحص (كورونا) يوم 9 مارس الحالي، عقب وصوله من الإمارات بعدة أيام، وأتت النتيجة سلبية، وتم أخذ عينة من جثمانه بعد وفاته بثلاث ساعات، وقيل لنا إنها أتت إيجابية، لكن الأسرة شككت في صحتها، وأكد أنه طارد مسئولي الوزارة باتصالات متتالية لتسلم نتيجة الفحص بلا جدوى،

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وبحسب اليوم التالي نفى أن يكون أفراد الأسرة قد تعرضوا إلى حجر صحي، وذكر أنه تولى غسل الجثمان بنفسه، وكان مرافقاً لشقيقه حتى لحظة وفاته، ولم يتعرض للفحص ولا الحجر، والأمر نفسه حدث لزوجة الفقيد وابنه وكل أفراد أسرته ومن تعاملوا معه وزاروه أثناء مرضه، خلافاً لما ذكره الوزير في مؤتمره الصحافي، وقال: لم نخضع لأي فحص، ولم يحضر إلينا أي شخص من الوزارة، ولم يطلبوا منا أن ندخل الحجر الصحي، مثلما لم يتم الحجر على الأطباء والممرضين الذين تولوا علاجه في عدة مستشفيات أشرفت على حالته.

وذكر أسامة أنهم مستاءون من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الصحة مع وفاة شقيقه، وتساءل قائلاً: طالما أنهم يدعون أن فيصل توفى متأثراً (بكورونا) فما الذي منعهم من إخضاعنا إلى الفحص والحجر الصحي، ولماذا تعاملوا مع القضية بإهمال مع أنهم يدعون الحرص على منع تفشي المرض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)