طه حسين: فايروس “كورونا” ينقذ الاقتصاد السوداني مؤقتاً ..فهل ترفع الحكومة الدعم؟!

كتب المستشار والمحلل المالي الدكتور طه حسين يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كتب معلقاً على الأحداث التي يشهدها العالم والتي نتجت عن انتشار فايروس كورونا الجديد ، حيث أعلنت الحكومة السودانية قبل يومين عن ظهور أول حالة إصابة ووفاة بالمرض حيث قال طه “فيروس كورونا ينقذ الاقتصاد السوداني مؤقتاً ويقلل الضغط على الوقود والخبز والدولار”.

وأغلق السودان حدوده مع دول الجوار كما شدد اجراءات السفر واستقبال الوافدين ، وعلى ذات الصعيد قامت الحكومة بإغلاق الجامعات والمدارس ورياض الأطفال ومنع إقامة المؤتمرات والاحتفالات كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس بالبلاد .

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وقال طه إن قلة الحركة و توقف عمليات السفر لا سيما مناسك العمرة والسفر من أجل العلاج ، والسفر السياحي والتجاري كل هذه العمليات قد أدت إلى قلة الطلب على الدولار وبالتالي وفرة المعروض بالسوق ، وعلى ذات الصعيد أوضح طه أن استهلاك الكهرباء سوف يزيد بالمقابل نسبة لتواجد المواطنين بالمنازل.

وأشار طه إلى إن وصول بواخر الوقود للبلاد ستسهم في إدارة الأزمة التي تشهدها البلاد مشيراً إلى ضرورة وجود دعم خارجي حتى يسهم في تعافي الاقتصاد

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )