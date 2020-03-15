ولاية الخرطوم توجه إمكانياتها لمجابهة كورونا وتمنع تعاطي الشيشة في الأماكن العامة

أكدت ولاية الخرطوم توجيه كل إمكانياتها ودعم جهود الحكومة لمجابهة فيروس كورونا وأقرّ الاجتماع الموسع الذي انعقد اليوم بأمانة حكومة ولاية الخرطوم عدداً من التوصيات المتعلقة بإضافة إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس ليتم رفعها عبر وزارة الصحة بالولاية إلى اللجنة المختصة بمجلس الوزراء الاتحادي فيما قررت ولاية الخرطوم منع تعاطي الشيشة في الأماكن العامة وتم تكليف الشرطة والمحليات لتنفيذ الايقاف والعمل على تقليل الزحام في المواقع التى يرتادها المواطنون لاجراء معاملاتهم المختلفة .

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كما طالب الاجتماع الذي رأسه أمين عام الحكومة بحضور المديرين العاميين للوزارات والمجالس العليا والمديرين التنفيذيين للمحليات طالب بضرورة الموازنة مابين الهلع والاستهتار حتى لا تتوقف دورة الحياة وأن الإعلام بكل وسائطة مطلوب منه القيام بهذه المهمة وعدم الانسياق وراء ترويج الشائعات والحرص على الحصول على المعلومات من مصدر واحد وهي لجنة الطوارئ بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ,كما طالب الاجتماع برفع وعي المواطن بطرق الوقاية من المرض وضرورة الانضباط والجدية في التعامل مع المحاذير كما وجه الاجتماع بضرورة تكثيف أعمال صحة البيئة والنظافة .

وكان الاجتماع بحسب سونا قد استمع إلى تنوير من دكتور الفاتح عثمان مدير عام وزارة الصحة تناول فيه الاستعدادات التي قامت بها وزارة الصحة بداية بالمعابر والتجهيزات للطلاب القادمين من يوهان الصينية والاجراءات الاحترازية للقادمين بمطار الخرطوم ويتم حجز أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه عن ٣٨ درجة وأي شخص ظهرت عليه الأعراض يتم عزله وعزل المخالطين له بمراكز للعزل والعلاج مع عناية مكثفة وأجهزة تنفس صناعي لاستقبال المشتبه فيهم واي قادم من الدول المنتشر فيها المرض يتم التعامل معه كحالة اشتباه مؤكداً أنه لم تصدر حتى الآن نشرة من منظمة الصحة العالمية تمنع السفر بين الدول لأغراض التجارة وغيرها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)