مطاحن عطبرة تشرع في إنشاء خطوط لصناعة الخبز بالولاية

شرعت شركة مطاحن الغلال الجديدة بعطبرة في تنفيذ خطة لصناعة الخبز بولاية نهر النيل تهدف لإنشاء مخبز آلي حديث بكل محلية.

أعلن ذلك لـ”سونا” الأستاذ محمد عبد الرحمن باشري مدير الشركة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في إنشاء خط الإنتاج الأول بطاقة تصميمية تبلغ 30 ألف قطعة خبز في اليوم، داعياً محليات الولاية للتعاون مع الشركة لتنفيذ هذه الخدمة، وقال إن الشركة تهدف من دخولها في مجال صناعة الخبز للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين وتقديم خدمة آلية ذات جودة في هذا المجال.

وأشار باشري إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تقوم على إنشاء ثلاثة خطوط بعطبرة بطاقة إنتاجية تبلغ 90 ألف قطعة يوميا، مؤكدا أن الشركة قامت بتوفير كل المعدات المطلوبة من شركة بونر الإيطالية؛ إلى جانب وضع الاحتياطات اللازمة من مصادر الطاقة المتعددة للعمل خلال 24 ساعة؛ بالإضافة إلى تدريب العاملين وتسخير إمكانيات معمل الشركة المتكامل لإنتاج خبز بمواصفات عالمية من حيث الجودة والوزن، داعياً حكومة الولاية لتخصيص الحصة الكافية من الدقيق للوصول للطاقة الإنتاجية المستهدفة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )