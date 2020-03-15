مجلس المريخ يثمن انتصار (كاس) ويطالب الاتحاد بتتويج الزعيم

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أشاد مجلس إدارة نادي المريخ بحسب اليوم التالى عبر عضو مجلس الإدارة والناطق الرسمي باسم المجلس، الأستاذ أحمد مختار، بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المجتمع المريخي بالداخل والخارج في قضية النادي بمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) والتي أصدرت قراراً قضى بمنح المريخ نقاط مباراته أمام مريخ الفاشر وإعلانه بطلاً للدوري الممتاز ٢٠١٨.

وأكد أحمد مختار في تصريحه ل”المكتب الإعلامي” للنادي أن المجهودات التي بذلت تعتبر محل تقدير كبير من قبل مجلس الإدارة، موضحاً أن القضية كشفت معدن المريخاب في مختلف بقاع الأرض، وكيف أنهم تنادوا لأداء واجبهم تجاه النادي، وأكدت أن المريخاب قادرون على حماية مكتسباتهم وحقوقهم وأن تتويج المريخ باللقب أمر معنوي مهم بالنسبة للانتصار القانوني الذي تحقق، وأبان الناطق الرسمي أنهم ينتظرون من الاتحاد إقامة مراسم تتويج الفريق في أقرب وقت وقدم الناطق الرسمي تهانيه لجماهير المريخ ببطولة الدوري موضحاً أن تأخير المجلس في التفاعل كان عائداً لانتظاره فترة الاستئناف.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )