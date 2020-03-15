البرهان يتفقد مراكز العزل والحجر الصحي المقترحة

تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بحسب سونا مراكز العزل والحجر الصحي لمواجهة فايروس كورونا في كل من النقعة والمصورات والسليت وحطاب ، وكان في استقباله بالنقعة والمصورات والي نهر النيل المكلف اللواء ركن عبد المحمود حماد وقائد الفرقة الثالثة مشاة اللواء الركن حمدان عبد القادر داؤود ، حيث وقف رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له ، على استعدادات وتجهيزات مستشفى ومدارس النقعة والمصورات لتكون مراكزاً لاستقبال الإصابات المتوقعة لفايروس كورونا .

ووجه سيادته الجهات ذات الصلة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لحماية المواطنين وتقديم الرعاية والخدمات الصحية لأي حالات طارئة.

Advertisements

وخلال تفقده معسكر حطاب تدريب الشرطة ومعسكر التدريب بالسليت ومعسكر حطاب للاستطلاع التابع للقوات المسلحة، وقف رئيس مجلس السيادة الانتقالي على استعدادات هذه المعسكرات والمراكز لاستقبال أي إصابات محتملة بفايروس كورونا .

إلى ذلك أكد مدير قسم الاستجابة بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية د.محمد الأمين عبد الماجد – في تصريح صحفي – أن المعسكرات والمناطق التي شملتها الزيارة يمكن أن يستفاد منها كحجر صحي أو مراكز للعلاج والعزل في حالة حدوث أي طارئ بخصوص وباء كورونا ، وأضاف؛ أنه تم خلال الزيارة الوقوف على جاهزية هذه المواقع وتزويدها بكافة الاحتياجات لاستخدامها عند الحوجة إليها.

ورافق رئيس مجلس السيادة في جولته التفقدية لمراكز الحجر الصحي والعزل المقترحة ، كل من وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر محمد إبراهيم ، وزير ديوان الحكم الاتحادي د.يوسف آدم الضي ، وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ، المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة عادل بشاير، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف ومدير قسم الاستجابة بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية د .محمد الأمين عبد الماجد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )