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التبلدي يفاجئ ملوك الشمال ويصعد للمركز الثاني مؤقتاً

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 15-مارس-2020

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التبلدي يفاجئ ملوك الشمال ويصعد للمركز الثاني مؤقتاً

حقق هلال الأبيض فوزاً مهماً على مضيفه الأهلي مروي بهدفين مقابل هدف على ملعب المدينة بكريمة لحساب الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

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وبحسب اليوم التالى تقدم التبلدي بالهدفين في شوط اللعب الأول عبر معاذ خميس، وقلّص أصحاب الأرض الفارق بهدف من ركلة جزاء نفذها إبراهيم كولينا، وبالنتيجة رفع هلال الأبيض رصيده إلى (48) نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، وتوقف الأهلي مروي عند (31) نقطة.

 

الخرطوم  ( أخبار الخليج 365 )

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