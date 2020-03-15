التبلدي يفاجئ ملوك الشمال ويصعد للمركز الثاني مؤقتاً

التاريخ: 15-مارس-2020 فى : رياضة 116 مشاهدة حقق هلال الأبيض فوزاً مهماً على مضيفه الأهلي مروي بهدفين مقابل هدف على ملعب المدينة الرياضية بكريمة لحساب الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وبحسب اليوم التالى تقدم التبلدي بالهدفين في شوط اللعب الأول عبر معاذ خميس، وقلّص أصحاب الأرض الفارق بهدف من ركلة جزاء نفذها إبراهيم كولينا، وبالنتيجة رفع هلال الأبيض رصيده إلى (48) نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، وتوقف الأهلي مروي عند (31) نقطة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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